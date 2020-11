440 000€ de subsides pour la rénovation urbaine dans le Borinage

Trois communes du Borinage bénéficient d’un coup de pouce gouvernemental pour des projets de rénovation dans des quartiers.

Le ministre du Logement et de la Ville Christophe Collignon a annoncé l’approbation par le gouvernement wallon d’une enveloppe de 7,3 millions€ en soutien à 11 projets de rénovation urbaine en Wallonie.

Si Liège et Charleroi se taillent la part du lion (3,6 millions à elle deux), 440 000 euros ont été répartis pour trois projets de rénovation dans le Borinage.

1. 330 000 euros à Dour

La commune de Dour a décroché 330 000€ pour soutenir la rénovation urbaine d’Élouges. La mise en œuvre de celle-ci se traduit au travers de cinq grands projets:

– la restructuration de la rue de Là-Haut;

– la restructuration de la rue du Commerce/rue de la Fontaine;

– la restructuration de la rue Courteville/rue de la Paix;

– la valorisation des cheminements doux;

– l’acquisition et/ou rénovation d’immeubles et terrains.

2. 76 000 euros à Boussu

Plus de 76 000€ seront octroyés à la commune de Boussu pour une opération couvrant un quartier comprenant 450 logements, en bordure de l’ancien charbonnage du Grand-Hornu.

Les voiries des corons, en pavés, ont été réaménagées et équipées d’égouts à l’occasion des premières phases de l’opération. Elle s’est poursuivie par la réhabilitation de quelques logements de façon à créer un incitant à la rénovation auprès de la population du quartier.

3. 34 000 euros à Quaregnon

À Quaregnon, le quartier en rénovation est celui de Monsville. Les actions visent par exemple à construire des logements pour familles avec enfants, notamment en intérieur d’îlots sur des propriétés communales, rénover l’espace public en aménageant la rue de Monsville pour la passer en zone 30, sécuriser les carrefours, créer des parcs publics, sensibiliser les habitants à l’amélioration du quartier, stimuler l’implantation de commerces et de services…

Les opérations prioritaires concernent:

– l’îlot Vallée;

– l’îlot de Montignies;

– la rue de Monsville.

Ces opérations, d’initiative communale «visent à rénover un périmètre urbain pour y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle par la réhabilitation ou la construction de logements et la création ou l’amélioration d’équipements collectifs, d’espaces verts et de bâtiments destinés aux commerces ou à des activités de service», précise le ministre Collignon.