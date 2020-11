Tanguy Roosen est le nouveau président de la Foire du Livre de Bruxelles

Tanguy Roosen sera le nouveau président de la Foire du Livre de Bruxelles, a décidé ce mardi le conseil d’administration de l’organisation qui a accepté la démission d’Hervé Gérard après 12 années de présidence et trois mandats.

Spécialiste du droit d’auteur, Tanguy Roosen est administrateur de la Foire du Livre de Bruxelles depuis 2009, et directeur juridique de la SACD (Société des auteurs et autrices de spectacle vivant, fiction audiovisuelle, radio et web) et de la SCAM (Société des auteurs et autrices de littérature et de documentaire) en Belgique.