Coronavirus: les règles de confinement prolongées pour 15 jours en France

Les règles de confinement en France, pour lutter contre la propagation du coronavirus, restent inchangées pour 15 jours, a annoncé ce jeudi soir le Premier ministre lors d’une conférence de presse.

«Le pic du mois d’avril» en nombre d’hospitalisations en raison du coronavirus a été franchi en France, soit au-delà de la barre des 32.000, a par ailleurs indiqué Jean Castex.

Un nouveau confinement a été décrété il y a deux semaines dans l’Hexagone. «Notre stratégie de confinement, fondée sur un équilibre différent qu’au mois de mars, semble produire les premiers effets attendus», a souligné Jean Castex. Toutefois, il faut rester «prudents».

«Il serait en effet irresponsable de lever ou d’alléger le dispositif dès maintenant. C’est pourquoi les règles de confinement resteront inchangées pour 15 jours.»

Le contexte sanitaire demeurait préoccupant avec 4.803 patients dans les services de réanimation et plus de 42.000 morts en France depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

Peut-être des mesures moins strictes mais «limitées aux commerces»

Depuis 15 jours, les déplacements non essentiels sont interdits en France et le télétravail est obligatoire partout où il est possible. Les commerces non essentiels entre autres ont également dû fermer leurs portes.

Si la situation sanitaire le permet, les premières mesures d’allègement pourraient intervenir le 1er décembre, a indiqué le Premier ministre. Mais elles seraient «strictement limitées aux commerces que nous avons dû fermer» et se feraient «sur base d’un protocole renforcé».

Jean Castex exclut par ailleurs des «fêtes à plusieurs dizaines de personnes» en fin d’année, notamment le 31 décembre.