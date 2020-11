Sunweb ne reprendra pas le tour-opérateur Corendon

Le groupe d’investissement suédois Triton, dont l’agence de voyages Sunweb est une filiale, abandonne le projet de rachat du concurrent néerlandais de cette dernière Corendon.

Les conditions requises pour terminer la transaction n’ont pas pu être remplies, explique Sunweb, alors que le secteur du voyage est soumis à rude épreuve en cette période de crise sanitaire.

Un accord préliminaire avait été conclu en juin dernier entre les deux parties. «Nous regrettons de devoir faire cette annonce car Sunweb a investi beaucoup de temps et de ressources pour faciliter cette transaction. Les exigences du contrat d’achat et de vente n’ayant pas été remplies […], nous avons mis fin à cette opération», a déclaré Mattijs ten Brink, CEO de Sunweb.

Corendon conteste la décision de Sunweb si bien que l’affaire sera portée devant le tribunal d’Amsterdam. Sunweb se dit confiant sur le traitement judiciaire du dossier, peut-on lire dans un communiqué.

Corendon propose des voyages à forfait en ligne et via des tiers depuis les Pays-Bas et la Belgique, alors que ces deux pays sont également les marchés les plus importants de Sunweb.