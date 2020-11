Le débrief du jour: Une situation qui reste critique | Une offre de transport revue à la hausse | 600 millions pour les soins de santé

La situation dans les hôpitaux qui reste critique et ne permet pas un assouplissement des mesures; une offre de transport revue à la hausse tant au TEC qu’à la SNCB; une récompense de prestige pour Wout van Aert; la condamnation de la Belgique par la Cour de Justice de l’Union européenne; l’accord social trouvé entre le gouvernement fédéral et les partenaires sociaux au sujet des soins de santé: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce jeudi 12 novembre.

1 Coronavirus: une situation qui reste critique

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer et s’établit à 520 par jour en moyenne entre le 2 et le 8 novembre, soit une baisse de -24% par rapport à la semaine précédente, selon le rapport de l’Institut de santé publique Sciensano publié jeudi. La situation dans les hôpitaux reste toutefois critique. Plus près de 6.900 patients sont actuellement hospitalisés.

+ Bilan en Belgique: la baisse des nouvelles admissions à l’hôpital se poursuit

Le nombre de nouvelles infections confirmées au coronavirus est en diminution, chez les jeunes notamment. Mais les explications de cette baisse s’entrecroisent.

+ Diminution des nouveaux cas de coronavirus chez les jeunes: mais grâce à quoi?

Le comité de concertation de ce vendredi fera le bilan sur la situation sanitaire. Mais pas d’assouplissement à attendre. C’est trop tôt.

+ Un bilan sanitaire mais pas de décisions à attendre ce vendredi

+ Le combat face au Covid-19 n’est pas encore gagné: «Surtout ne pas relâcher les efforts»

2. Transports en commun: une offre revue à la hausse

Des bus privés pourront venir renforcer les lignes du TEC dès lundi, jour de la rentrée scolaire après des vacances de Toussaint prolongées. Ces véhicules seront sollicités là où la situation sanitaire locale l’exige et là où les bus sont particulièrement remplis. La mesure, prise fin octobre par le gouvernement wallon, court jusqu’à la fin de l’année scolaire.

+ Des bus privés pour renforcer l’offre du TEC à partir de lundi

Avec la reprise des écoles, 124 trains seront remis en service dès ce lundi les jours de semaine, et 134 trains spécifiquement le mercredi, indique la SNCB. L’offre ferroviaire augmentera ainsi pour atteindre 96% de l’offre maximale (contre 92% pendant les 15 jours de congé).

+ La SNCB augmente son offre ferroviaire après les congés scolaires

3. van Aert récompensé

Wout van Aert est le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif 2020. Le jury, qui s’est réuni virtuellement ce jeudi, l’a récompensé «pour son brillant palmarès acquis au terme de cette saison exceptionnelle».

+ Wout van Aert remporte le Trophée National du Mérite Sportif 2020

4. La Belgique condamnée par la Cour de Justice de l’UE

La Belgique a été condamnée jeudi à une amende de 2 millions d’euros et une astreinte de 7.500 euros par jour, pour ne pas s’être conformée à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne au sujet du calcul des revenus locatifs des propriétaires de biens immobiliers, a annoncé la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

+ Imposition des revenus locatifs: la Belgique condamnée à une amende de 2 millions

5. 600 millions pour les soins de santé

Un accord social a été signé ce jeudi entre le gouvernement fédéral et les partenaires sociaux du secteur des soins de santé. Salaires et conditions de travail seront améliorés.

+ L’accord social est conclu: 600 millions pour les soins de santé