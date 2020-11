Coronavirus: deux exercices de gestion d’incident réalisés à la centrale nucléaire de Tihange

Deux exercices de gestion d’incident nucléaire dans le contexte sanitaire actuel ont eu lieu en septembre et octobre à la centrale nucléaire de Tihange, a indiqué la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden en réponse à la question du député hutois Samuel Cogolati.

Le député a interrogé la ministre sur la propagation du coronavirus à la centrale nucléaire de Doel et la situation à Tihange. Annelies Verlinden a précisé que 127 personnes – 82 collaborateurs et 45 sous-traitants – avaient été testées positives entre le mois de mars et le mois de novembre à Tihange, dont la plus grande majorité seulement au cours du mois d’octobre. Une situation comparable à celle de Doel où 120 personnes ont été diagnostiquées positives sur la même période.

Inquiété par cette situation, Samuel Cogolati a demandé quelles étaient les mesures en place pour protéger le personnel. La ministre de l’Intérieur a annoncé en réponse que des mesures renforcées contre le Covid-19 étaient d’application avec le télétravail devenu obligatoire pour toutes les fonctions non critiques, notamment.

De plus, le personnel peut se faire tester avec des tests PCR, salivaires et sérologiques.

Selon les données chiffrées datant du 4 novembre dernier, plus de la moitié du personnel travaille à présent depuis son domicile. Ce qui fait qu’il y a désormais moins de 500 membres du personnel et moins de 1.000 sous-traitants sur le site.

Quant à la question de sûreté, Samuel Cogolati la pose depuis plusieurs mois. «Les plans d’urgence internes et au niveau fédéral ne prenaient pas en compte la pandémie pour gérer une catastrophe nucléaire. C’est dans ce cadre que la ministre a informé que deux exercices pour expérimenter la gestion d’un incident nucléaire dans le contexte sanitaire actuel ont été réalisés dans un souci de simultanéité d’actions», a-t-il expliqué, satisfait.