L’accord social est conclu: 600 millions pour les soins de santé

Un accord social a été signé ce jeudi entre le gouvernement fédéral et les partenaires sociaux du secteur des soins de santé. Salaires et conditions de travail seront améliorés.

C’est signé! L’accord social entre le gouvernement fédéral et les partenaires sociaux du secteur des soins de santé privés et publics fédéraux a été conclu ce jeudi matin.

En négociation depuis plusieurs mois, il avait déjà fait l’objet d’un pré-accord en juillet qui, dans les grandes lignes, est confirmé dans cet accord définitif: une enveloppe de 600 millions est prévue pour revaloriser le secteur. Elle sera ventilée entre 500 millions pour une revalorisation salariale du personnel soignant et 100 millions pour améliorer le fonctionnement et les conditions de travail du secteur.

Rendre le secteur plus attractif

«La crise sanitaire que nous traversons agit comme un rappel à l’ordre: sans le personnel soignant, sans le personnel de soutien ou de logistique, nous n’aurions jamais pu faire face », indique le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne

La revalorisation salariale est, ajoute le ministre socialiste, «un pas en avant vers une meilleure attractivité du secteur. Car il est vrai que l’intensité du travail presté, les horaires instables et les temps de récupération souvent trop courts représentent un frein à l’attractivité dans le secteur des soins. »

Les 100 millions d’euros restants viseront «à rendre les conditions de travail du personnel soignant plus acceptables, plus stables et de meilleure qualité».

Le ministre Frank Vandenbroucke partage ce même constat: «Je suis heureux que nous ayons franchi ce pas important aujourd’hui. Grâce à cet investissement, tous ces hommes et toutes ces femmes qui se donnent corps et âme pour notre santé pourront aller de l’avant.»

Le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, ont donc soutenu l’accord, en le signant aux côtés des partenaires sociaux.