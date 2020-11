Retour volontaire pour 77 Salvadoriens demandeurs d’asile: une première depuis 2016

Il s’agit du premier vol charter pour des retours volontaires depuis 2016 quand un vol similaire avait été organisé à destination de l’Irak.

Septante-sept Salvadoriens sont repartis jeudi depuis l’aéroport de Zaventem via un vol spécialement affrété pour leur retour volontaire au pays, ont annoncé le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, et Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Il s’agit du premier vol charter pour des retours volontaires depuis 2016 quand un vol similaire avait été organisé à destination de l’Irak, a précisé M. Mahdi (CD&V) dans un communiqué, rappelant que ces retours se font habituellement par vol régulier.

Fedasil précise pour sa part avoir «pu comme toujours compter sur l’expertise de l’OIM (l’Organisation internationale pour la Migration, une agence onusienne) Belgium & Luxembourg pour l’organisation pratique de ce vol».

Depuis le début de la crise du coronavirus, les vols de retour sont en baisse, particulièrement pour certaines destinations plus difficiles à rejoindre. De nombreuses personnes ayant fait appel à Fedasil pour un retour volontaire ont donc dû attendre plus longtemps. C’était le cas des Salvadoriens, dont un grand nombre ont pu partir par ce vol spécial, a expliqué l’agence dans un communiqué.

Des collaborateurs de Fedasil et de l’OIM étaient présents à l’aéroport pour accueillir et accompagner les personnes qui retournaient. Quelques collaborateurs ont également embarqué à bord de l’avion pour faire le voyage avec eux. Il est en effet fréquent qu’une escorte soit prévue jusqu’à la destination finale, par exemple pour des personnes à mobilité réduite ou souffrant de problèmes de santé.

Selon Fedasil, les Salvadoriens qui retournent volontairement peuvent également recevoir de l’aide lors de la réintégration dans leur pays, par exemple pour trouver un emploi fixe, rénover un logement ou payer des frais médicaux. Pour ce faire, ils peuvent faire appel sur place aux partenaires locaux de l’OIM et Caritas International.

Le nombre de personnes provenant du Salvador et ayant introduit une demande de protection internationale s’est fortement accru depuis l’an dernier. Le Salvador, un pays où de graves problèmes de sécurité persistent, figure parmi les cinq premiers pays pour les demandes de protection internationale en 2020. Il y en a eu 503 jusqu’à septembre inclus. Seuls 10% des demandeurs de protection internationale en provenance du Salvador se voient accorder une protection dans notre pays, a précisé M. Madhi.

Les demandes de retour volontaire vers le Salvador, au même titre que vers d’autres pays d’Amérique latine comme la Colombie et le Venezuela, sont de plus en plus nombreuses ces derniers temps. Parallèlement, le nombre de demandes d’asile de personnes originaires de ces pays est lui aussi plus élevé, selon Fedasil.

«Un retour volontaire si possible, forcé si nécessaire, c’est ce que je préconise. Le retour volontaire est toujours préférable, tant sur le plan humain que financier. Ces gens savent qu’ils ne devraient pas être ici et qu’ils ne peuvent pas construire un avenir dans notre pays. Ce vol démontre que les retours volontaires peuvent et doivent être renforcés dans certains cas. Pour autant, je ne suis pas naïf, et dans certains cas, le retour forcé est et reste une nécessité», a souligné le secrétaire d’État.