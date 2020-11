Record du nombre de colis distribués par les banques alimentaires britanniques pendant la pandémie

Plus d’1,2 million de colis alimentaires d’urgence ont été distribués aux personnes ayant des difficultés.

L’un des principaux gérants de banques alimentaires au Royaume-Uni a indiqué jeudi avoir distribué un nombre record de colis pendant la pandémie de Covid-19, soulignant ses répercussions sur la pauvreté.

Plus d’1,2 million de colis alimentaires d’urgence ont été distribués aux personnes ayant des difficultés pour acheter les produits de première nécessité par les banques alimentaires du réseau Trussell Trust entre le 1er avril et le 30 septembre 2020, soit le semestre le plus chargé de tous les temps, a annoncé l’association dans un communiqué.

Pendant les six premiers mois de la pandémie au Royaume-Uni, 2.600 colis alimentaires d’urgence, en moyenne, ont été distribués chaque jour à des enfants par le Trussell Trust.

«Cette pandémie a montré que des événements inattendus pouvaient nous frapper soudainement, avec des conséquences dévastatrices sur la vie des gens», a déclaré Emma Revie, directrice générale du Trussell Trust dans un communiqué.

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi de 15,5% au troisième trimestre grâce à la réouverture de l’économie, mais a faibli en septembre laissant augurer une fin d’année difficile en raison du confinement.

L’activité s’est relancée au cours de l’été après un effondrement historique du PIB de 19,8% au deuxième trimestre du fait du premier confinement décidé face à la pandémie, selon des chiffres publiés jeudi par le Bureau national des statistiques (ONS).

En septembre, des restrictions ont été imposées localement, avant un autre confinement général de l’Angleterre début novembre pour un mois, pour lutter contre la seconde vague épidémique. Les économistes s’attendent à ce que la reprise subisse un coup d’arrêt au quatrième trimestre avec une possible rechute du PIB.