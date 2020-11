Google tourne la page du stockage illimité de vos photos

Google Photos sera nettement moins généreux avec vos documents à partir du 1er juin 2020.

Google modifie les règles du jeu et limitera bientôt le stockage de vos photos et de vos vidéos sur Google Photos. C’est la fin d’une époque. C’est aussi la perspective de devoir souscrire à terme un abonnement payant. Explications.

Piqûre de rappel, dès que vous créez un compte Google, vous recevez automatiquement 15 GB (gigabytes) de stockage sur les serveurs du géant américain de la recherche. Trois applications font appel à ces 15 GB:

– Google Drive

– Gmail

– Google Photos

Android, le cheval de Troie

Souvent, vous disposez d’un compte Google sans vraiment vous en rendre compte ou sans vraiment vous en souvenir. Le compte Google est devenu une sorte de norme, grâce au cheval de Troie Android. Pour bénéficier de tous les services d’un smartphone Android, il est obligatoire de disposer d’un tel compte. Sans lui, vous ne serez pas autorisé à télécharger des applications sur le Play Store, par exemple.

Par la grâce ce compte, vous héritez de ces trois services (Google Drive, Gmail, Google Photos) que vous n’utilisez pas nécessairement. Du moins consciemment. Via certaines fonctions de sauvegarde automatique, il est tout à fait possible que Google Photos rapatrie et archive certaines de vos photos et de vos vidéos.

Ces comportements font partie de la grande nébuleuse Google. La prolifération des options de configuration fait que l’utilisateur est rapidement noyé et accepte de se laisser emporter par le courant, quitte à ne pas pleinement comprendre comment son compte fonctionne vraiment. Pire, le changement régulier de règles complique la tâche de compréhension.

Le compte Google est souvent nébuleux et touffu, au point où on n’a pas toujours conscience des services disponibles et des options activées, comme les options de sauvegarde. Urupong – stock.adobe.com

Adieu l’illimité

C’est ainsi que le 1er juin 2021, Google modifiera sérieusement les règles de stockage sur Google Photos.

Pour bien comprendre ces changements, il faut distinguer les trois niveaux de sauvegarde d’une image ou d’une vidéo:

– Qualité express

– Haute qualité

– Qualité d’origine

Pour l’instant, les photos et les vidéos transférées en qualité express ou en haute qualité ne sont pas comptabilisées dans votre quota de 15 GB de stockage. Ça rend le stockage et l’archivage quasiment infini.

Cette période dorée prendra fin le 1er juin 2021, date à partir de laquelle toutes les photos et toutes les vidéos transférées sur le service réduiront votre espace de stockage. La nuance est importante: seuls compteront les documents transférés à partir du 1er juin 2021. Tout ce qui sera présent avant cette date ne comptera pas.

En cas de dépassement de la capacité de stockage de 15 GB, Google vous proposera de souscrire un abonnement Google One. Exemple de tarifs:

– 100 GB (gigabytes) contre 1,99€ par mois

– 200 GB contre 2,99€ par mois

– 2 TB (térabytes) contre 9,99€ par mois