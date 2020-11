Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

L’abattage rituel pourrait être à nouveau autorisé, il trouve du verre dans un ballot et interpelle les promeneurs, le cdH veut faire passer la 5G par le chas d’un permis d’environnement: voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 12 novembre.

1. L’abattage rituel pendu au crochet de l’Europe

L’abattage rituel sans étourdissement pourrait-il à nouveau être autorisé en Wallonie et en Flandre? Un premier avis de la Cour de justice européenne pousse en ce sens. Les enjeux économiques, religieux et de bien-être animal sont importants. Le débat est-il relancé?

2. «La 5G doit changer de classe»

L’opposition wallonne cdH l’avait déjà revendiqué en mai dernier: toute implantation de la 5G en Wallonie doit être soumise à un permis d’environnement, comme en Région bruxelloise. On était alors dans la foulée de la polémique née du lancement d’une 5G «light» Proximus dans plusieurs communes wallonnes.

3. Armistice en mode Covid: «Ça me fait quelque chose»

Porte-drapeau de la FNAPG d’Ocquier, «Milo» Mailleux vivra des commémorations en version «réduite» pour cause de Covid, ce jeudi. «Franchement, ça me fait quelque chose, confie-t-il. On ne pourra retrouver les habitués. J’ai bien dû décommander le joueur de clairon cette année. On oublie aussi la tradition de servir le café au relais sacré à Ocquier. Ce maudit Covid a cassé le thermos!»

4. Sentiers clôturés ou disparus: «Protéger nos couloirs écologiques»

En cette période de confinement, de nombreux marcheurs et sportifs ont (re)découvert des chemins agricoles, de chemins vicinaux et autres sentiers de la campagne mouscronnoise. «Plusieurs personnes nous ont signalé des soucis de passage sur des sentiers voire parfois de disparition de ceux-ci», relève un élu Ecolo mouscronnois.

5. Les étudiants pas prêts à se garer loin de leur école

Jean-François Letulle, échevin de la Mobilité (Écolo), a pour objectif de désengorger le centre-ville du volume automobile, et particulièrement de régler les problèmes de stationnement et de voitures ventouses. Pour ce faire, il s’est intéressé au public des étudiants du supérieur qui représente 4 000 usagers potentiels de l’intra-muros.

6. Morceaux de verre dans un ballot: il interpelle les promeneurs

Un agriculteur a trouvé des morceaux de verre dans un ballot de paille. Pour éviter que cela se reproduise, il a posté un message sur Facebook. «On adore voir ces gens se promener et profiter de la nature, mais il faut qu’ils prennent conscience des conséquences de leurs gestes.»

7. 173.000 euros grâce aux panneaux de pubs de Spa-Francorchamps

Le circuit de Spa-Francorchamps représente chaque année une sacrée rentrée d’argent pour la Ville de Stavelot. Mais cet été, avec le huis clos de la F1 et des 24 h, les recettes étaient bien moindres. Heureusement, la Commune a pu compter sur les bénéfices réalisés grâce aux panneaux publicitaires répartis dans la commune

8. Pape et nazisme: «Le silence de Pie XII a été très actif»

Responsable des Archives historiques de la Secrétairie d’État du Vatican, le Belge Johan Ickx a eu accès aux archives déclassifiées par le pape François concernant le rôle pendant la Seconde Guerre mondiale d’Eugenio Pacelli, devenu Pie XII en 1939. Dans «Le Bureau», un ouvrage passionnant qui s’appuie sur des documents déclassifiés, il rétablit la vérité sur Pie XII face au nazisme

9. Fabrice Murgia, directeur et créateur

Le directeur du Théâtre National, Fabrice Murgia, passera la main en 2022. Sans tourner le dos à l’institution qui l’accompagne depuis ses débuts.

10. Belgo-Suisse, il a supporté la «Nati» depuis son salon

Au-delà de la déception de la défaite, c’est la frustration de ne pas avoir été en tribunes qui primait hier dans les sentiments de Mathieu Rütimann, ce supporter belgo-suisse de la Nati, l’équipe nationale suisse. Ce supporter inconditionnel de la Suisse a dû regarder le match d’hier depuis son salon...

