VIDÉOS | Maître Boulanger-Pâtissier, un titre qui ne doit rien au hasard

De la farine wallonne sans additif

De l’eau, de la farine, de la levure, une pincée de sel et c’est tout! Les ingrédients pour faire du pain sont on ne peut plus simples. «Mais rien ne serait possible sans le savoir-faire du boulanger, précise Albert Denoncin, Président de la Fédération francophone de la boulangerie. La qualité des produits est bien entendu aussi primordiale. On l’oublie souvent, mais en fonction de l’eau de telle ou telle région, un pain a des saveurs parfois très différentes, même avec une recette identique.»

Si les maîtres boulangers doivent faire avec l’eau qui s’écoule de leur robinet, ils peuvent en revanche décider de la provenance de la farine utilisée. Une partie des artisans fait ainsi confiance à des moulins wallons et donc aux agriculteurs de notre région.

Benoit Brouwers EdA Mathieu Golinvaux À Hombourg, les moulins Meyers produisent cet or blanc depuis de nombreuses années. «On cherche d’ailleurs toujours à connaître la date exacte», confie Benoît Brouwers, un des actionnaires des Moulins du Val Dieu, qui ont repris il y a quelques mois la destinée de leur voisin. «C’est un moulin qui a une âme, reprend le gestionnaire. L’objectif est de maintenir en activité un outil régional. Nous voulons continuer de produire de manière locale et en agriculture raisonnée. Nous sélectionnons des variétés spécifiques. Cela nous permet de faire des farines qui ont une force boulangère suffisante sans aucun additif.»

Dans les énormes silos, le blé est aspiré puis, après avoir reposé pendant 24h, il est moulu en passant plusieurs fois entre des cylindres et des tamis de plus en plus rapprochés. Pour l’instant, le moulin liégeois produit environ 4.000 tonnes de farine par an, mais il espère augmenter sa production dans le futur. «Parce que les boulangers sont demandeurs, ajoute encore Benoît Brouwers. C’est important pour eux de pouvoir discuter et échanger. Et à l’autre bout de la chaîne, les agriculteurs sont aussi fiers de retrouver leur production dans des produits locaux. Tout le monde s’y retrouve donc.»