Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 12 novembre.

Nos articles recommandés par la rédaction L’Artemisia annua, une solution prometteuse contre le Covid-19? Le vaccin est-il vraiment le seul remède au Covid? Certains pensent différemment. Et misent beaucoup sur une plante: l’Artemisia annua. + LIRE ICI + ENVIE DE RECEVOIR CE RÉCAPITULATIF GRATUITEMENT CHAQUE JOUR DANS VOTRE BOÎTE MAIL? Inscrivez-vous à notre newsletter « L’actu urgente »

1. BELGIQUE

La baisse des nouvelles admissions à l’hôpital se poursuit

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -24%, et s’établit désormais à 520 par jour en moyenne (entre le 2 novembre et le 8 novembre), selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano publié jeudi.

+ LIRE ICI

Horeca: nouvelle aide de 10 millions via l’exemption des cotisations Afsca

Une loi qui exempte les établissements Horeca et les commerces de détail ambulants de cotisations à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) pour cette année paraîtra vendredi au Moniteur belge, annonce le ministre des Indépendants, David Clarinval.

+ LIRE ICI

L’Artemisia annua, une solution prometteuse contre le Covid-19?

Le vaccin est-il vraiment le seul remède au Covid? Certains pensent différemment. Et misent beaucoup sur une plante: l’Artemisia annua.

+ LIRE ICI

La quarantaine expliquée aux enfants

Deux fois par mois, le JDE vous croque l’actu dans une vidéo pleine de peps. Cette semaine, on revient sur la question de la quarantaine en ces temps de pandémie.

+ VOIR ICI

+ LIRE AUSSI | Natalie Lardin explique le virus aux petits

2. REGIONS

Les cours d’équitation reprennent pour les plus de 12 ans

Jusqu’à lundi, seuls les moins de 12 ans pouvaient suivre des cours d’équitation. La reprise pour les plus grands est synonyme de soulagement.

+ LIRE ICI

Le secteur des pépinières ne connaît pas la crise, au contraire

Covid oblige, il faut bien s’occuper à la maison! Le secteur des pépinières connaît un sérieux coup d’accélérateur.

+ LIRE ICI

L’impact du Covid à tous les étages au CHwapi

Le Covid n’impacte pas uniquement les unités de soins. Les unités médico-techniques du CHwapi doivent s’adapter à la situation.

+ LIRE ICI

La baisse se poursuit malgré 15 admissions en BW

La baisse du nombre de patients Covid se poursuit malgré l’arrivée de 15 nouveaux patients dans les unités Covid du Brabant wallon.

+ LIRE ICI

Le Centre Lennox ouvre une unité de 15 lits pour les patients Covid

Le Centre hospitalier neurologique William Lennox vient en aide aux hôpitaux généraux:il ouvre une unité de 15 lits dédiée aux patients touchés par le Covid.

+ LIRE ICI

L’entreprise EVS ressent les effets du Covid et songe à réduire ses coûts

EVS reste affecté par la crise du coronavirus qui touche de plein fouet ses clients: chaînes de télévision, organisateurs de grands événements sportifs, musicaux…

+ LIRE ICI

Le CPAS de Leuze crée un call center pour les citoyens impactés par la crise

Un numéro vert (gratuit): 0800/11 249 vient d’être créé afin de rendre accessible à la population les différents services sociaux du CPAS en cette période de pandémie.

+ LIRE ICI

Le marché gourmand de Waimes est arrêté

Après avoir bravé durant quelques jours un arrêté de police délivré par le bourgmestre interdisant l’ouverture pour éviter tout rassemblement en temps de Covid, le marché gourmand de Waimes, qui ne disposait pas d’autorisation communale pour ouvrir, a finalement fermé ses portes.

+ LIRE ICI

Commémorations de l’Armistice en mode Covid: «Ça me fait quelque chose»

Porte-drapeau de la FNAPG d’Ocquier, «Milo» Mailleux vivra des commémorations en version «réduite» pour cause de Covid, ce jeudi.

+ LIRE ICI

3. MONDE

Un déplacement en Espagne? Un test négatif bientôt obligatoire

La décision a été confirmée par le ministère de la Santé espagnol à Madrid mercredi. La mesure sera notamment applicable aux Belges.

+ LIRE ICI

Les infos sur le vaccin Pfizer-BioNTech, «meilleure nouvelle scientifique» de 2020

L’annonce lundi par le géant américain et son partenaire allemand que le vaccin qu’ils développent est efficace à 90% selon des données préliminaires a provoqué un véritable électrochoc dans le monde entier.

+ LIRE ICI

Le professeur Raoult poursuivi par l’Ordre des médecins: il risque la radiation

Le microbiologiste marseillais devra répondre de nombreuses entorses au code de déontologie telles que violation de la confraternité, information erronée du public ou encore exposition à un risque injustifié.

+ LIRE ICI

4. SPORT

Un nombre «raisonnable» de spectateurs pourraient assister aux JO

Les règles de quarantaine pourraient être levées pour les spectateurs étrangers des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à 2021 en raison du coronavirus, ont déclaré jeudi les organisateurs, alors que l’optimisme grandit quant à la tenue de l’événement avec du public. «Devant un nombre raisonnable» de spectateurs», selon le président du CIO, le Comité international olympique, Thomas Bach.

+ LIRE ICI

5. CULTURE

Confinée, Sofia Syko cogite un nouveau spectacle

Privée de scène, l’humoriste verviétoise prépare un 3e one-woman show et une web-série avec d’autres comédiens.

+ LIRE ICI

Tomorrowland: un événement musical virtuel pour le Nouvel An

Les artistes Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Martin Garrix ou encore Snoop Dogg alias DJ Snoopadelic, figurent à l’affiche de l’événement musical virtuel.

+ LIRE ICI