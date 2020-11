Dieumerci Mbokani de retour en sélection congolaise?

L’attaquant de l’Antwerp a posté un message sur Instagram qui laisse entendre un retour en sélection nationale de République démocratique du Congo.

«Le léopard ne meurt jamais. Bientôt le retour à l’équipe nationale», pouvait-on lire mercredi sur le compte Instagram de Mbokani (34 ans).

L’ancien attaquant du Standard et d’Anderlecht, qui compte 4 buts et 2 assists avec l’Antwerp, ne s’est plus rendu en sélection depuis janvier 2017 à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, où les Léopards s’étaient inclinés en quarts de finale face au Ghana.

Dieumerci Mbokani a disputé 40 matches et inscrit 17 buts et délivré 2 assists avec la RDC. En 2011, le natif de Kinshasa avait été suspendu à vie pour «mauvais comportement» avant d’être finalement à nouveau sélectionnable. Il a ensuite fait ses adieux en 2016 avant de revenir.

Contacté par Het Laatste Nieuws, l’attaquant anversois n’a pas voulu donner davantage d’explications.