Hécatombe au Danemark: pas moins de 20 joueurs indisponibles

Mercredi prochain, les Diables rouges affrontent les Danois à Louvain pour la dernière journée de Ligue des Nations. Les Danish Dynamite devront composer avec beaucoup de forfaits, déjà actés ou à venir.

Car pas moins de 20 internationaux sont actuellement indisponibles. Selon les médias danois, relayés par Het Laatste Nieuws, l’ailier d’Hoffenheim Skov et le milieu de Malmö Christiansen ont été testés positifs et mis en quarantaine, comme plusieurs joueurs absents hier lors de la victoire en amical face à la Suède (2-0): Ronnow, Poulsen, Jensen, Sisto, Dreyer, Sviatchenko, Scholz, Hansen et Braithwaite.

D’autres joueurs n’ont pas été autorisés l’Angleterre ou l’Écosse en raison de restrictions de voyage: Schmeichel, Lossl, Christensen, Vestergaard, Dalsgaard, Jensen et Hojbjerg.

Mercredi 18 novembre, à 20h45, les Diables reçoivent le Danemark à Louvain pour la 6e journée de Ligue des Nations.