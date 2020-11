BULLETIN | Bornauw s’est loupé, Batshuayi a sauvé les siens

Face aux Suisses, les Diables Rouges n’ont pas été très bons. Heureusement, un doublé de Michy Batshuayi a sauvé tout le monde.

Mignolet 6

Il ne peut rien sur le 0-1. On l’a vu relancer approximativement de la main et rater une sortie au poing, ce qui aurait pu coûter cher. Parfait sur des tirs de Vargas (52e) et Widmer (63e).

Bornauw 3,5

Début de match cauchemardesque avec cette intervention de la tête loupée devant Mehmedi sur le 0-1 (12e). Il ne s’en est jamais vraiment remis, ratant même des relances simples.

Mechele 6,5

Placé dans l’axe de la défense à trois, le Brugeois n’a pas été pris en faute, même s’il est trop court sur le 0-1. Il s’est montré solide dans le duel, comme avec Embolo dans le rectangle (43e).

Vertonghen 6

Le gaucher de la défense a fait le boulot sobrement, a sauvé une situation chaude d’un tacle et donné de la voix en bon capitaine, sans plus. Remplacé par Delcroix (6) qui a répondu présent.

Chadli 5

Beaucoup moins en vue que Hazard sur le côté gauche, il a semblé à court de rythme. Remplacé par Foket (6,5), qui a renoué le fil de son histoire avec les Diables, 3 ans et demi plus tard, avec un assist svp.

Vanaken 5

Positionné dans la ligne médiane, il a nettement moins pesé qu’à Bruges. Son manque d’explosivité reste pénalisant sur certaines situations, surtout quand il est cerné de la sorte. Trop peu.

Dendoncker 4,5

Il a eu du mal à récupérer le ballon proprement et peser au milieu Remplacé à cause d’un genou douloureux par Tielemans (7), qui a été très bon. Décisif sur le 1-1 en trouvant Batshuayi en un temps.

T. Hazard 6

L’un des meilleurs en première période. Appliqué défensivement et présent offensivement en combinant avec Lukebakio. Il a un peu disparu en seconde période.

Praet 5,5

Discret en début de match, par sa faute, mais aussi parce que le jeu penchait à gauche. Il s’illustre bien avec un centre qui aboutit à une reprise de Lukebakio. Il s’est montré présent le reste du match.

Batshuayi 7

«Michy ici», «Michy là.» Il a entendu ses équipiers l’interpeller tout au long du match, signe des difficultés à se trouver… pendant 50 minutes. Et après? Ben, un doublé.

Lukebakio 5

Pour sa grande première, l’attaquant de Berlin ne s’est pas caché. Généreux dans les appels, il a beaucoup touché le ballon. Mais il a fait trop de mauvais choix et n’a rien concrétisé, au final. Dommage.