Vendée Globe: Un favori fait demi-tour, les bateaux «volants» se placent

La nuit épique dans la tempête et ses vents violents a fait des dégâts dans la flotte des 33 concurrents du Vendée Globe et contraint mercredi Jérémie Beyou (Charal), l’un des favoris, à faire demi-tour. Les favoris, les fameux bateaux ‘volants’, ont commencé mercredi à prendre les premiers rôles dans la descente de l’Atlantique de ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

Au classement de 22h00, Charlie Dalin (Apivia) s’est emparé de la tête. Dalin, qui participe à son premier tour du monde, précède deux autres voiliers équipés des fameux foils, comme celui du Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), 2e à 19,71 km, et celui de Kevin Escoffier (PRB), 3e à 31,89 km, malgré une voie d’eau constatée la nuit précédente.

Jérémie Beyou (Charal) a percuté un ofni (objet flottant non identifié) et endommagé un des safrans. Son équipe a pris la décision de faire revenir le skipper aux Sables-d’Olonne où il est attendu vendredi.

Autre favori avec ces fameux bateaux ‘volants’, Armel Tripon (L’Occitane) s’est détourné dans la nuit vers La Corogne, en Espagne, pour réparer un problème au mât et a repris le cours de la course mercredi midi.

Une nouvelle tempête est attendue jeudi.