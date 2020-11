JO2020: Thomas Bach en visite au Japon, pas d’annulation des Jeux de Tokyo envisagée

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), s’envolera dimanche pour le Japon afin de rassurer le pays sur le fait que les prochains Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront en 2021 dans des conditions de sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus et que l’annulation n’est pas une option.

Bach a déclaré lors d’une vidéoconférence de presse après une réunion du comité exécutif qu’il effectuera ainsi qu’une petite délégation du CIO feront le voyage du 15 au 18, sun vol charter et après s’être isolé et avoir été dépisté au coronavirus.

Il n’a pas voulu confirmer une rencontre avec le nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga parce que l’annonce du programme doit être faite par les Japonais.

Bach a seulement dit qu’il avait l’intention de visiter le village des athlètes, le stade olympique et de parler avec les athlètes.

En raison de l’augmentation des coûts et des cas de coronavirus, le population japonaise est sceptique quant à l’organisation des Jeux de Tokyo qui ont été reportés d’un an le 24 mars avant d’être reprogrammés le 30 mars du 23 juillet au 8 août 2021, dans un contexte de réglementation sanitaire stricte élaboré par le CIO et les organisateurs japonais.

Il y a également des spéculations sur une possible annulation définitive des Jeux mais Bach a insisté: «Est-ce que l’annulation sera discutée? La réponse est non!»

«Cette visite arrive à un moment important», a-t-il déclaré. «Nous sommes pleinement s’est engagé à organiser les Jeux en toute sécurité. C’est le principe nous avons posé notre candidature et nous y restons attachés. Nous nous engageons à tout efforts. Nous espérons que cela fera changer d’avis certaines personnes».

Bach a parlé d’une «énorme boîte à outils» sur tous les aspects qui «donnera confiance aux participants et à nos gracieux hôtes japonais que les Jeux offriront un environnement sûr pour les hôtes».

Le président du CIO a déclaré que l’objectif était de faire en sorte que les 206 pays membres du CIO, l’équipe des réfugiés et «un nombre raisonnable de spectateurs» participent aux Jeux.