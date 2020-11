Restructuration enclenchée chez Sudpresse, le Vlan principalement touché

Une restructuration a été annoncée mardi au sein du groupe Sudpresse lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire. La procédure Renault a été enclenchée au sein du groupe de presse, a indiqué le directeur général Pierre Leerschool à Belga.

Une vingtaine d’emplois sur les 420 que compte le groupe sont menacés, principalement au sein du titre gratuit Vlan.

La restructuration concerne principalement une vingtaine de monteurs en page actifs au Vlan, a précisé M. Leerschool. Cinq ou six journalistes en fin de carrière sont également concernés. L’intention de la direction est d’opérer des départs à la prépension pour ces travailleurs de 59 ans et plus, «déjà à mi-temps et demandeurs» et de les remplacer par des profils davantage axés sur le digital.

«Il n’y aura pas de problèmes sociaux», a assuré le directeur général.

Un nouveau conseil d’entreprise est convoqué le 17 novembre.