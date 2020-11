Coronavirus | Ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mercredi

5 articles recommandés par la rédaction

1 Premières vaccinations dans l’UE envisageables «au premier trimestre 2021»; le contrat avec Pfizer et BioNTech approuvé

La Commission européenne a annoncé avoir approuvé un contrat avec Pfizer et BioNTech, pour acheter jusqu’à 300 millions de doses de leur vaccin. Les premières vaccinations pourraient avoir lieu «au premier trimestre 2021».

2 VIDÉO | Yves Van Laethem: «Cela nous éloigne petit à petit du scénario catastrophe»

Le centre de crise a fait le point sur la pandémie, lors d’une conférence de presse, ce mercredi 11 novembre. Les efforts communs «commencent à être visibles».

3 Un modèle informatique pour déterminer les lieux de contamination et comment les rouvrir

Les contaminations au Covid-19 ont principalement lieu dans des lieux clos où l’on passe beaucoup de temps et où se trouvent de nombreuses personnes, comme les restaurants, les salles de fitness ou encore les cafés, selon une nouvelle étude de l’université de Stanford publiée dans la revue Nature.

4 L’Espagne impose un test PCR aux voyageurs provenant de «pays à risque»

L’Espagne obligera, à partir du 23 novembre, les voyageurs internationaux provenant de «pays à risque» à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

5 La vaccination de millions d’enfants menacée

L’Unicef et l’OMS tirent la sonnette d’alarmes: d’autres maladies mortelles que le coronavirus, comme la polio et la rougeole, menacent également la vie de millions d’enfants dans certaines des régions les plus pauvres du monde.

