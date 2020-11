Frédéric Feller sera le nouveau rédacteur en chef de TV Lux

Diplômé de l’IHECS (Bruxelles), Frédéric Feller a 42 ans et est un habitué des studios de TV Lux. -

Ce mardi soir, le conseil d’administration de TV Lux a décidé de nommer Frédéric Feller au poste de Rédacteur en chef de la chaîne de télévision luxembourgeoise. Son entrée en fonction se fera le 1er décembre prochain, date à laquelle il succédera à Christophe Thiry qui continuera à exercer son métier de journaliste au sein de la rédaction.

20 ans de carrière à TV Lux

Diplômé de l’IHECS (Bruxelles), Frédéric Feller a 42 ans et est un habitué des studios de TV Lux puisqu’il y commencera sa carrière en 2001. Dès 2004, il assurera la présentation du JT quotidien et de plusieurs autres émissions de la chaîne. Journaliste généraliste toujours attaché à l’information, il deviendra rédacteur en chef adjoint en 2014, un poste qui lui permettra notamment d’accompagner la gestion de l’équipe de journalistes et le tournant numérique de TV Lux.