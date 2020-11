Quid de la vente de bois de chauffage?

Notification, en fin de conseil ce mardi, du résultat de la vente de bois marchands. L’échevin Louis-Philippe Collin commente: «Nous avons vendus pour 142 710€. Avec les ventes précédentes de gré à gré, nous arrivons à 210 000€. Et nous venons de vendre pour 80 000€ de bois scolytés. Nous approchons des 300 000€ budgétés.»

La conseillère Carole Raskin (min.) en profite pour rebondir sur la vente de bois de chauffage, annulée pour cause de Covid: «Sera-t-elle réorganisée?» s’interroge-t-elle. Et si ce n’est le cas, elle propose une solution via des soumissions par enveloppes fermées.

L’échevin Louis-Philippe Collin souligne l’importance d’une telle vente, autant pour la population que pour la commune mais met en avant les difficultés d’organisation actuelles liées aux consignes sanitaires.

Dominique Sonet (min.) s’inspire, lui, de l’exemple de la vente organisée par Vielsalm et Houffalize. «C’était une vente de bois marchands» lui rétorque Elise Speybrouck qui explique, par ailleurs, que la notion «d’essentiel» ne peut sans doute pas être de mise pour une vente de bois de chauffage. Le bourgmestre, Cédric Lerusse, s’il marque sa préférence pour le présentiel, n’exclut pas 2 ventes en 2021, en février et octobre.

