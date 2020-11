La commémoration de l’Armistice à Ypres sans public mais accessible sur internet

La commémoration de l’Armistice à Ypres, prévue mercredi, pourra être suivie en direct via un flux en direct sur le réseau social Facebook, a annoncé mardi la bourgmestre Emmily Talpe (Open VLD).

En raison des mesures liées au coronavirus, seules quatre personnes seront présentes sur place. La police bouclera les lieux pour empêcher les rassemblements.

La commémoration de l’Armistice à Ypres attire traditionnellement beaucoup de monde. Au vu du contexte sanitaire actuel, seule une cérémonie, sans public, est prévue à la Porte de Menin. Quatre personnes seulement, dont la bourgmestre, pourront y déposer des fleurs.

La célébration durera environ dix minutes. La police locale fermera le site au public et s’assurera également que personne ne vient y assister. Le défilé du coquelicot («Poppy parade») n’aura pas non plus lieu cette année.