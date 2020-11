Hockey: La Division d'Honneur redémarrera le 22 novembre

La fédération belge de hockey s'est réjouie ce mardi 10 novembre de pouvoir annoncer la reprise des championnats dames et messieurs en Division d'Honneur dès le dimanche 22 novembre. C'est ce qu'elle a communiqué, en rappelant les mesures strictes et exceptionnelles qui seront en vigueur durant ces matches.

L'élite du hockey belge reprendra la compétition le dimanche 22 novembre prochain, a annoncé ce mardi la fédération belge de hockey. Le protocole sanitaire qu'elle a développé et proposé aux ministres et experts médicaux était la condition à cette reprise, il a été validé et avalisé par les autorités compétentes en la matière.

Concrètement, le retour à la compétition (et aux entraînements) devra se faire dans le respect du huis clos, des distanciations sociales et du port du masque. Un système de testing hebdomadaire pour les joueurs, joueuses et membres des staffs concernés sera également mis en place pour garantir la non propagation du virus durant ces rencontres de Division d'Honneur. Les vestiaires et clubhouses resteront fermés.

Le communiqué de la Fédération précise : "Une reprise des championnats DH au plus vite s’avère indispensable à plus d’un titre : pour déterminer un champion de Belgique, bien évidemment, mais aussi pour attribuer les « tickets européens ». En outre, dans cette année olympique il est crucial que nos athlètes restent dans un rythme de compétition et d’effort physique continu."

*** Plus de détails dans nos prochaines éditions.