Ligue des Nations: le sélectionneur allemand Joachim Löw se plaint également d’un calendrier trop chargé

Le sélectionneur de l’Allemagne Joachim Löw tire également la sonnette d’alarme concernant le calendrier trop chargé en football. Il craint que l’enchaînement rapide des matches a des conséquences en fin de saison.

«Si, nous les entraîneurs, nous ne sommes pas prudents, nous aurons des problèmes l’année prochaine», a-t-il expliqué.

Le calendrier surchargé des grands clubs européens avait déjà été un sujet de discussions ces dernières années. C’est encore plus le cas cette saison, où les moments de repos sont rares avec l’enchaînement rapide des matches en raison de la crise sanitaire. D’autant plus que l’Euro aura lieu l’été prochain. Löw demande déjà une révision du calendrier actuel.

«Les responsables du calendrier doivent prendre des décisions car il est trop chargé», a déclaré Löw. «Il y a des mois froids qui arrivent avec du mauvais temps, pendant lesquels les joueurs devront continuer à s’entraîner et à jouer des matches tous les trois jours. Chaque entraîneur doit donc faire preuve d’intelligence et de prudence s’il veut avoir des joueurs frais et en forme en mars-avril.»

«Nous devons organiser la saison de manière à ce qu’elle reste raisonnable», a ajouté l’entraîneur allemand, qui craint une vague de blessures. «Si nous ne faisons pas cela, nous aurons un énorme problème l’année prochaine.»

Après son match amical contre la Tchèquie, l’Allemagne affrontera l’Ukraine (14 novembre) et l’Espagne (17 novembre) en Ligue des Nations.