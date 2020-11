Le film «Filles de joie» représentera la Belgique aux Oscars

«Filles de joie», réalisé par Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, représentera la Belgique aux Oscars, annonce mardi Wallonie Bruxelles Images dans un communiqué.

Le long métrage pourra de cette manière prétendre à l’Oscar du meilleur film international, à condition qu’il soit retenu par la suite parmi les films nommés qui seront annoncés le 15 mars.

«Filles de joie», film autour de la prostitution emmené par Sara Forestier, Noémie Lvovsky et Annabelle Lengronne, a été sélectionné par un jury national composé à parts égales de membres issus de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il s’est distingué parmi quatre films retenus au dernier tour du processus de sélection (deux films flamands et deux films francophones).

Sixième long métrage de Frédéric Fonteyne (Une liaison pornographique, Tango libre), écrit et coréalisé pour la première fois par Anne Paulicevich, l’œuvre avait été projetée en avant-première au Festival international du film de Rotterdam dans la section Limelight.

«Filles de joie» est produit par Versus production (Belgique), Les Films du Poisson (France), Prime Time (Belgique), Few Films (Belgique), VOO/Be tv, RTBF et Proximus. Le film a notamment bénéficié de l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF) et du tax shelter du gouvernement fédéral belge.

Reculée en raison de la pandémie de coronavirus, la 93e cérémonie des Oscars se déroulera le 25 avril 2021 au Dolby Theatre à Los Angeles.