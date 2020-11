Proximus fait exploser les coûts de la ligne fixe

La minute d’appel depuis la ligne fixe Proximus coûtera 27,7% de plus dès le 1er janvier 2021.

Le 1er janvier 2020, Proximus augmentera les tarifs de 129 abonnements privés et professionnels. Parmi les victimes notables: la bonne vieille ligne fixe. Pour les propriétaires de la seule et unique Phone Line, les coûts des frais de connexion et de la minute d’appel grimperont de 27,7%. Explications.

Fin septembre 2020, le service Phone Line de Proximus comptait encore 212.000 clients. La nuance est importante: on parle bel et bien des personnes abonnées uniquement à la ligne fixe de l’opérateur.

On y retrouve des foyers contraints d’associer l’alarme de leur maison à cette ligne, des personnes âgées et/ou isolées qui n’ont pas l’usage d’Internet et qui n’héritent pas du fixe à conditions préférentielles dans un pack.

Vestige d’un passé révolu, la ligne fixe de Proximus est en fin de vie. Son érosion est inexorable: 290.000 clients en septembre 2018, 212.000 en septembre 2020. Soit une chute de 26,9% en deux ans. Ce qui n’empêche pas l’ancien Belgacom de s’accrocher aux branches et de ralentir la baisse des revenus en augmentant les tarifs.

Voici le détail des augmentations qui seront appliquées dès le 1er janvier 2020: – Ligne fixe Phone Line: 24,13€ par mois au lieu de 23,63€ (+2,11%) – Frais de connexion: 0,23€ par appel au lieu de 0,18€ (+27,7%) – Minute d’appel: 0,23€ par appel vers un fixe ou un mobile au lieu de 0,18€ (+27,7%)

Piqûre de rappel, la Phone Line fait encore appel à la notion d’heures creuses et d’heures pleines. Concrètement, les appels sont payants en heures pleines (du lundi au vendredi de 8 à 17 heures), gratuits en heures creuses (week-end et jours fériés, du lundi au vendredi de 17 à 8 heures).

Ces dernières années, Proximus a souvent modifié la méthode de facturation des appels en heures pleines. En 2017, l’opérateur imposait un montant forfaitaire: 0,74€ l’appel vers un fixe ou un mobile, peu importe la durée.

Dans la formule appliquée dès janvier 2021, l’appel en heures pleines dépassera ce montant forfaitaire dès la troisième minute d’appel: 0,23€ de frais de connexion + 0,69€ de minutes d’appel = 0,92€. A chaque minute supplémentaire, le compteur continuera de tourner.

Sauf obligation de l’associer à une alarme, la ligne fixe peut être avantageusement remplacée par un smartphone doté d’un abonnement avec appels illimités.