Le Magasin 4 s’amarrera toujours avenue du Port: et on sait où

C’était dans l’air: le Magasin 4 a trouvé son nouveau port d’attache. Il reste près des bassins du canal dans le quartier de Tour & Taxis: un accord est signé pour construire une nouvelle salle à ce temple de l’underground musical bruxellois.

Le Magasin 4, la mythique salle bruxelloise connue pour ses affiches rock dur et musiques alternatives, va s’implanter définitivement dans le quartier de Tour & taxis et du Port de Bruxelles. On savait depuis la fin août 2020 que l’avenir de ce haut lieu underground était « assuré » dans les environs de son QG actuel: restait à déterminer où. On sait depuis ce 9 novembre que les guitares résonneront à l’angle de l’avenue du Port et de la rue de l’Entrepôt.

L’accord est intervenu entre la Ville de Bruxelles, la Région, le Port et la Société d’Aménagement Urbain (SAU) pour la construction d’un nouveau bâtiment que cette dernière va construire grâce à une convention signée avec la Ville. Un appel à projets en ce sens est lancé depuis ce 10 novembre par les services du Bouwmeester bruxellois. Le terrain résulte d’une concession entre Port et Ville pour le terrain. Le bâtiment sera financé dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine (CRU) Citroën-Vergote.

En bleu, le terrain où la nouvelle salle du Magasin 4 sera construite. SAU

Salle de concert, détente, parking tourbus…

On sait d’ores et déjà par le Bouwmeester que l’architecture souhaitée est «casco»: «un gros-œuvre fermé», sans les parachèvements qui resteront à charge du Magasin 4. En veillant aux principes de circularité et de réversibilité, les architectes sont donc invités à concevoir «une salle de concert, une salle de détente acoustique et des équipements ainsi que des locaux non-accessibles au public (arrière-scène, bar, stockage, chambres, bureaux…)» d’une part, et d’autre part «des espaces extérieurs (logistique et parking pour tourbus, espace d’attente pour spectateurs, stationnement vélos», dont la réalisation ne fait pas partie du montant des travaux, établi à 1 million d’euros. L’équipe lauréate sera désignée en avril 2021.

C’est sur ce terrain, à l’angle de l’avenue du Port et de la rue de l’Entrepôt, dans le quartier de Tour & Taxis, que le «nouveau» Magasin 4 sera construit. Séverin MALAUD

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close se félicite de la continuation de «ce lieu mythique dont il est impensable de se passer». Ses services doivent encore dénicher un espace transitoire pour permettre au Magasin 4 de continuer ses activités dans l’attente de sa nouvelle salle.

Pour rappel, le Magasin4 est forcé de quitter le hall en occupation temporaire où ses concerts résonnent le long du bassin Béco: le hangar, où se logent aussi les activités de l’Allée du Kaai, sera démoli pour permettre l’implantation d’un nouveau parc en bordure de canal et de Tour&Taxis. Ce dernier mesurera près de 3ha.