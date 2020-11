Waremme: la taxe «déchets» n’augmentera pas... et pas qu’elle

Les taxes et redevances étaient sur la table du conseil communal de Waremme ce lundi soir. Certaines seront indexées, «mais pas celles qui touchent directement le citoyen».

La plupart des taxes seront indexées à Waremme. Cependant, «les taxes qui touchent directement les citoyens, comme l’IPP ou le précompte immobilier, on n’y touche pas», précise l’échevine des Finances, Stéphanie Kiproski.

«On conserve les mêmes pourcentages. Alors bien sûr, la circulaire budgétaire nous permet d’indexer plusieurs taxes. Car à la Ville de Waremme, nous sollicitons une redevance pour un service rendu. Qui dit service rendu, dit personnel. Et qui dit personnel, dit indexation des salaires. Mais je vous rassure, l’indexation, c’est l’indice des prix à la consommation, on est donc ici à un peu plus de 1% d’indexation.»

La Ville a donc tout de même prévu une indexation de certaines de ses taxes et redevances, «hormis le droit de place sur les marchés. Car on arrivait avec trop de décimales et il y a des personnes qui paient encore en argent comptant, c’était donc difficile pour la perception», ajoute l’échevin.

Celle-ci informe également que la taxe «zone bleue» et celle concernant la délivrance des documents administratifs ne bougeront pas non plus, «car on a également estimé que ça touchait directement le citoyen».

Une exonération de 20% sur les langes

Concernant la taxe «déchets», «par rapport à certaines Communes qui ont dû augmenter cette taxe, ce ne sera pas le cas à Waremme, informe l’échevin Raphaël Dubois. Aucune modification n’est prévue pour la taxe socle».

Quelques changements apportés par Intradel à son règlement sont cependant à noter, tels que «la nécessité de prévoir une levée d’encombrants par ménage et par an, qui sera intégrée à la taxe socle, mais aussi la nécessité de devoir désormais jeter les langes des enfants dans la poubelle noire au lieu de la verte, ce qui entraîne un coût supplémentaire pour les ménages, mais compensé par une exonération d’une partie de la taxe d’un montant de 20€ par enfant».

L’échevin précise que c’est une modification dans la composition des langes qui fait qu’Intradel ne peut plus les traiter comme organiques. «Une commission avec Intradel est d’ailleurs prévue fin d’année pour mieux comprendre sa politique.»

En somme, aucune nouvelle taxe n’est prévue à Waremme et un statu quo a été trouvé pour les taxes principales qui touchent les citoyens.