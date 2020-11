Le budget de la Ville de Bruxelles prend l’eau à cause de la crise: 12,5 millions de déficit

Qu’en pense l’opposition?

MR: des politiques «oubliées»

Dans l’opposition, sans critiquer la nécessité de mobiliser des moyens face à la crise, le MR a voté contre l’ajustement proposé notamment parce qu’aux yeux du chef du groupe libéral David Weytsman, le projet ne reflète pas le soutien qu’il faudrait engager pour le commerce ni dans les politiques «oubliées» par le collège en matière de Propreté publique et d’espaces verts, de réduction de dépenses énergétiques, faute de stratégie en la matière. Autre regret de l’élu libéral: le recours trop facile qui a été fait au chômage temporaire pour réduire les dépenses en personnel.

cdH: «On oublie les seniors»

Pour le cdH, qui s’est abstenu, Didier Wauters s’est surtout interrogé sur l’évolution de la situation d’ici la fin de l’année, sachant que l’ajustement proposé a été préparé avant les nouvelles mesures fédérales de confinement. Il a déploré l’oubli des seniors, en particulier les isolés, dans l’ajustement. Mais globalement, il a reconnu que la Ville prenait ses responsabilités «de manière raisonnée et raisonnable».

PTB: «La première ligne paie deux fois»

Mathilde El Bakri (PTB) a déploré l’oubli des «premières victimes de la crise que sont la première ligne, à savoir les travailleurs, le personnel des soins de santé et des maisons de repos «qui paient deux fois la crise». Aux soignants, on répond que ce n’est pas maintenant que l’on va améliorer leur statut. On dit aussi que les soignants malades ne seront pas remplacés», a-t-elle notamment dit. Autres oubliés de la crise, à la Ville, les jeunes. «En fait, la crise montre surtout à quel point les vieilles recettes ne fonctionnent plus pour protéger cette première ligne et la population», a-t-elle commenté.