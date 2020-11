François Fornieri n’entrera pas dans le capital du Standard

Selon les informations de la Dernière Heure les Sports, François Fornieri ne rentrera pas dans le capital du Standard à hauteur de 50%.

L’arrivée du patron de la société pharmaceutique Mithra, François Fornieri, annoncée en grande pompe en août dernier, n‘aurait finalement pas lieu. Pour la DH, l’homme d’affaires de 58 ans n’aurait pas été en mesure de réunir les fonds en vue d’effectuer le rachat de 50% des parts du Standard de Liège.

L’assemblée générale qui devait acter ce rachat n’a donc pas eu lieu. Toujours selon le quotidien, Fornieri aurait également dû entrer dans l’AG de l’Immobilière Standard de Liège afin d’augmenter son capital. Une opération qui tomberait également à l’eau.

Confirmation du club

NEWS | François Fornieri n'entrera pas au capital du Standard de Liège 👉 https://t.co/XJVIzNaMBh 🗒



NEWS | François Fornieri zal niet toetreden tot het kapitaal van Standard de Liège 👉 https://t.co/oltfiv5SMU 🗒#RSCL pic.twitter.com/5aDlzdoKdx — Standard de Liège (@Standard_RSCL) November 10, 2020

Dans la matinée, le club a communiqué en indiquant que: «Le Standard de Liège et Bruno Venanzi ont mis un terme à leur négociation avec Monsieur Fornieri pour un partage du capital de la S.A. Standard de Liège. Avec plus de 99% des actions du club, Bruno Venanzi en reste l’actionnaire majoritaire et le Président.»