Coronavirus | Nouveau bilan en Belgique: le nombre de nouveaux cas sous la barre des 9.000

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 8.260 par jour entre le 31 octobre et le 6 novembre (contre une moyenne de 9.487 selon les chiffres de lundi). Cela représente une baisse de 46% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le nombre total de contaminations en Belgique s’élève à 503.182 ce mardi, contre 500.789 ce lundi, depuis le début de l’épidémie.

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -14%, et s’établit désormais à 574 par jour en moyenne, entre le 31 octobre et le 6 novembre.

Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 7.217 (+4%), dont 1.474 patients traités aux soins intensifs.

Le Covid-19 a également causé la mort de 13.055 personnes en Belgique. En moyenne, 179 personnes sont décédées chaque jour à cause d’une infection au coronavirus, en hausse de 39% par rapport à la semaine précédente.