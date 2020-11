À Plopsaqua, chacun de son côté

Passer d’une piscine communale à un grand parc aquatique, cela pourrait être déroutant pour les élèves ou les nageurs hannutois qui souhaitent s’entraîner. Mais à l’intérieur du Plopsaqua, tout sera bien isolé l’un de l’autre. «Tout se trouve dans le même bâtiment, mais les bassins destinés au sport et à l’apprentissage sont un peu isolés afin que les professeurs notamment puissent donner leurs consignes sans être perturbés», explique le bourgmestre hannutois Manu Douette. Les nageurs pourront notamment profiter d’un bassin de 25 mètres et composé de huit couloirs. Tandis que les plus jeunes pourront s’entraîner dans un bassin de 15 mètres destiné aux maternelles, aux premières et deuxièmes primaires.