La dette du Standard grimpe à 51 millions €

Les chiffres publiés à la banque nationale montrent que la dette des Rouches a nettement augmenté

Les Rouches avaient communiqué sur les résultats financiers de 2019-20, il y a quelques jours, soulignant grâce à des ventes hors normes, qu’ils avaient pu engranger 40 millions de rentrées et obtenu un bénéfice d’exploitation de 2,7 millions€ en lieu et place des 8,6 millions de pertes de 2018-19. Le club annonçait aussi que le chiffre d’affaires avait baissé, passant de 31,6 à 23,6 M €, en grande partie à cause du Covid. Mais ce qu’il a oublié de signaler, et que l’on remarque dans les comptes publiés à la banque nationale, c’est que les dettes regrimpent, pour atteindre désormais 51,7 millions€, un niveau plus vu depuis le rachat du club par Bruno Venanzi. Elles étaient de 40,7 millions il y a douze mois. Une fois de plus, le Covid n’est pas étranger à tout cela. Mais il ne sera pas évident de redresser le tir… à moins d’un apport financier de François Fornieri? La vente du stade à la société immobilière étant, par définition, une opération qui ne peut avoir lieu qu’une fois.