Trump limoge le ministre de la Défense Mark Esper

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi le limogeage largement attendu de son ministre de la Défense Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du centre national de contre-terrorisme, Christopher Miller.

«Chris va faire un SUPER travail! Mark Esper est limogé. Je le remercie pour son travail», a tweeté sans cérémonie le président américain, deux jours après l’annonce par les médias de sa défaite face à Joe Biden lors de la présidentielle américaine.

Les relations entre le bouillant président septuagénaire et le technocrate Mark Esper, 56 ans, étaient tendues depuis que le chef du Pentagone s’est opposé publiquement en juin au déploiement de l’armée pour réprimer les manifestations antiracistes dans le pays.

Depuis cette date, la perte d’influence de M. Esper était devenue palpable et il avait disparu des écrans, n’accordant plus d’entretiens et ne prononçant que des discours préparés à l’avance.

Christopher Miller devient ministre par intérim jusqu’au 20 janvier 2021. Il est techniquement le cinquième chef du Pentagone de Donald Trump, après l’ex-général des Marines Jim Mattis, l’ingénieur de Boeing Patrick Shanahan et le chef de la Navy Richard Spencer qui a dû prendre les rênes brièvement en attendant la confirmation par le Sénat de M. Esper en juillet 2019.