L’étoffe des héros, le jeu de la Dame, Moloch: nos 3 idées streaming du mercredi 11 novembre

Deux mini-séries et la conquête spatiale au menu de ce mercredi 11 novembre. -

Une grosse fusée, des fous, des cavaliers et de grosses flammes: il y a tout cela, et puis c’est tout, dans notre rendez-vous streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 L’étoffe des héros

Disney + Série de Will Staples. Avec Jake McDorman et Patrick J. Adams (8 épisodes de 45 à 53 minutes).

Ce que ça raconte

La guerre des étoiles n’est pas qu’une affaire de jedis, sur Disney +: voici la vraie histoire des premiers Américains à avoir conquis l’espace. Et un peu les cœurs, aussi.

Ce qu’on en pense

Une autre adaptation du best-seller de Tom Wolfe, qui se penche davantage sur les failles de ces «héros», et la façon dont leur belle histoire a été polie par la NASA pour la présenter plus proprement au bon peuple américain. Passionnant.

La critique complète

2 Le jeu de la Dame

Netflix Mini-série de Scott Frank & Allan Scott. Avec Anya Taylor-Joy et Frederick Schmidt (7 épisodes de 46 à 68 minutes).

Ce que ça raconte

Orphline et surdouée, «Beth» Harmon devient, en peu de temps, une légende des échecs. Elle sera aussi un rouage essentiel au cœur de la Guerre Froide.

Ce qu’on en pense

Une mini-série totalement addictive, qu’on sache «roquer» ou non. Et qui vient révéler une jeune actrice merveilleuse, l’hypnotisante Anya Taylor-Joy.

La critique complète

3 Moloch

Arte. tv Série française d’Arnaud Malherbe & Marion Festraëts. Avec Olivier Gourmet, Marina Vacth et Arnaud Valois (6 épisodes de 52 minutes).

Ce que ça raconte

Un duo de journaliste et psychiatre endeuillé tente de lever le mystère qui pèse sur une petite ville portuaire de France où se déroulent des événements surnaturels.

Ce qu’on en pense

Olivier Gourmet et Marine Vacth forment une paire d’acteur et actrice parfait! À la hauteur de cette Moloch, série magnifiquement cauchemardesque signée Arnaud Malherbe et Marion Festraëts. Un pur plaisir noir.

La critique complète