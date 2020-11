«Café poussette», CBD, onglerie… de nouveaux commerces arrivent dans le centre-ville montois

Si la crise sanitaire menace le secteur du commerce, elle ne dissuade pas tous les porteurs de projet.

Les commerçants traversent des moments très difficiles suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Cela n’empêche néanmoins pas la construction de tout projet: à Mons, cinq commerces ouvriront prochainement leurs portes ou déménageront dans une cellule du piétonnier ou de la rue des Capucins, tous soutenus par le Fonds d’impulsion.

Lancé il y a trois ans, ce fonds a pour objectif de redynamiser le cœur de ville en offrant une prime à l’installation, une prime à l’achat ou une prime au loyer à des commerces jugés qualitatif, se distinguant par leur diversité ou proposant des produits de niche, permettant ainsi de renforcer l’attractivité du tissu commercial. Des cinq derniers projets soutenus, on dénombre trois nouveaux commerces et deux déjà existants qui déménagent.

Parmi les nouveaux, pointons un concept encore peu connu chez nous: le «café-poussette», que proposeront Christine Nannan et Jennifer Leloup, une mère et sa fille. P’Tika (ce sera son nom) sera un lieu entièrement dédié aux enfants et aux parents, avec un matériel et une nourriture adaptés (accueil, panades, allaitement, wc, jeux, ateliers…).

Ce sera un lieu de restauration mais aussi de sociabilisation qui proposera des ateliers et l’organisation d’événements privés.

Autre nouveau projet, une onglerie verra le jour dans la rue des Capucins. Badine développera une ambiance cocoon et proposera une large gamme de produits bio et de savons naturels créés par des biologistes de Tertre.

Le troisième nouveau commerce posera ses valises à la rue d’Havré. «J’imprime comme j’aime» proposera, outre un espace d’imprimerie classique (bâches, cartes de visite), un espace dédié à la personnalisation de multiples objets ou cadeaux à la demande.

Le CBD version classe

Parmi les commerces qui bénéficieront du Fonds d’impulsion, pointons un ancien du Passage du Centre récemment déclaré inhabitable: le Paper & Leaf, boutique spécialisée dans la vente de produits dérivés du CBD.

Ses propriétaires veulent profiter du déménagement pour donner une autre image d’un commerce pouvant être perçu comme un peu sulfureux. Une image que leur installation dans une galerie décrépite n’aidait pas à améliorer.

Prochainement, Paper & Leaf poursuivra l’aventure dans une cellule du piétonnier, rue de la Chaussée, qui sera aménagée dans un style épuré, en mode bijouterie, pour donner un autre cachet au magasin et une perception qualitative aux passants. Concrètement, le CBD qui sera vendu sur place est un dérivé du chanvre qui peut être consommé légalement, à ne pas confondre avec le cannabis.

Outre le CBD, différents produits seront mis en vente: textile, alimentaire, graines de chanvre de collection… Avec ce nouveau départ, le propriétaire souhaite également allier le concept du CBD shop avec le street art, en exposant des artistes de la région.

Encore plus de cupcakes

Enfin, dernier commerce soutenu, la pâtisserie Mel Oh Cake, ouverte il y a deux ans et demis à la rue de la Clef, qui a fait des cup cakes sa spécialité. À court d’espace suite à son succès rapide, elle souhaitait donc pouvoir investir et acquérir un bâtiment situé plus dans le cœur de Mons.

C’est maintenant chose faite puisque sa gérante Mélanie Van de Sype va racheter l’ancienne boulangerie Colson, dans la rue des Fripiers. Ce nouveau lieu doit lui permettre de bénéficier d’un réel espace d’accueil et de dégustation, de répondre à la demande et de développer des ateliers. L’ouverture de Mel Oh Cake dans son nouvel écrin est prévue en avril 2021.

Depuis son lancement, une quarantaine de commerces ont pu bénéficier du Fonds d’impulsion pour se lancer à Mons.