Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de lundi 9 novembre.

1. BELGIQUE

Les contacts à haut risque à nouveau testés «d’ici quelques jours», selon Sciensano

Près de trois semaines après sa suspension, le testing systématique pourrait faire son retour en Belgique. C’est en tout cas ce qu’annonce l’Institut de santé publique.

Moins de nouveaux patients Covid en Brabant wallon

La baisse du nombre de patients Covid traités en Brabant wallon continue. Dix admissions ont été enregistrées ce dimanche.

Alexander De Croo l’affirme: trop de décisions ont été prises basées sur des «pressions»

Le Comité de concertation avait prévu que la fermeture des commerces non essentiels serait évaluée au niveau politique le 1er décembre. Cette évaluation se fera «sur la base des chiffres» de contamination «de fin novembre», et sans laisser de place aux pressions extérieures aux préoccupations sanitaires, a laissé entendre lundi matin en radio le Premier ministre Alexander De Croo.

Montigny-le-Tilleul: l’armée en renfort à l’hôpital Vésale

C’est une nouvelle que le personnel de l’hôpital André Vésale a accueillie à bras ouverts. Dès ce lundi, des membres de la Composante Médicale de la Défense, soit trois médecins, sept infirmiers, un kiné et trois ambulanciers, viendront renforcer l’équipe professionnelle de l’hôpital dans le cadre de la crise du Covid-19.

Les ministres Morreale et Borsus ont pu se rendre compte de la saturation des soins intensifs de Marche

Les ministres Christie Morreale et Willy Borsus ont rencontré le personnel de Marche, qui est débordé dans plusieurs services.

Lors de cette 2e vague de Covid, «la moyenne d’âge des malades hospitalisés a diminué de 10 ans»

L’unité Covid classique de Marche compte 32 lits, contre 20 il y a peu. Et ce qui frappe là-bas, c’est la diminution de l’âge moyen des patients.

Garderie, salles de détente, repassage: le CHR de la Citadelle à Liège aux petits soins pour son personnel

Le CHR de la Citadelle a mis en place plusieurs projets pour soutenir son personnel en cette période de pandémie du coronavirus.

2 MONDE

Pfizer annonce que son vaccin contre le Covid-19 est «efficace à 90%»

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et Biontech est «efficace à 90%», affirment lundi les deux laboratoires, après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d’homologation.

Nouveaux records de contaminations en Russie et à Moscou

La Russie a enregistré lundi un nouveau record de contaminations quotidiennes par le Covid-19 avec près de 22 000 cas, Moscou dépassant notamment pour la première fois le pic du mois de mai.

Baisse du nombre de contaminations en Allemagne pour le 2e jour consécutif

Au cours des dernières 24 heures, 13.363 nouveaux cas ont été enregistrés. Dimanche, il y avait 16.017 nouvelles infections et la veille 23.339, le nombre le plus élevé en une journée jusqu’à présent. Mais les week-ends et les lundis, les chiffres sont inférieurs aux autres jours car tous les responsables de la santé n’ont pas encore transmis les données.

Hongrie: Viktor Orban annonce un confinement partiel à compter de mercredi

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, jusqu’ici réticent à durcir les restrictions face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi un confinement partiel à partir de mercredi.

Iran: plus de 10.000 contaminations en une journée, un record

L’Iran a enregistré un nouveau record sur le front de l’épidémie de Covid-19 lundi avec l’annonce de plus de 10.000 contaminations par le virus en 24 heures.

3 SPORT

