Marre des habitudes crasses: Anderlecht engage 80 agents d’entretien et ouvre 8 mini-recyparks par semaine

Anderlecht ne veut plus être la capitale des dépôts clandestins. La Commune annonce donc un plan à 2 millions pour doper ses moyens en propreté publique. 80 personnes seront engagées et 8 mini-recyparks hebdomadaires ouverts.

Ce n’est pas une découverte: les rues et espaces publics d’Anderlecht souffrent de malpropreté. Le Collège communal présente donc ce 9 novembre un «plan stratégique» qui comprend plusieurs mesures. Celles-ci seront mises en œuvre dès 2021. Un budget exceptionnel de 2,4 millions d’euros y sera consacré.

«Nous voulons que dès l’année prochaine, Anderlechtois et Anderlechtoises constatent une amélioration de la situation», ose le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS).

1 80 personnes engagées

Ce n’est pas rien: Anderlecht va engager… 80 personnes pour «augmenter les heures de nettoyage et d’entretien». L’objectif est d’assurer une présence d’agents d’entretien «7 jours sur 7, de 7h à 21h» dans l’espace public. Ces engagements concentrent la majorité des finances du plan, à hauteur de 2 millions.

2 8 mini-recyparks

On sait qu’il n’est pas toujours simple de se rendre dans les recyparks régionaux quand on habite à Bruxelles, où de nombreuses familles ne disposent pas de voiture. L’échevin de l’Entretien des Espaces Publics Allan Neuzy (Écolo) ne dit rien d’autre: «Le nombre de dépôts clandestins indique que les possibilités de se défaire légalement des encombrants sont insuffisantes chez nous».

Pour y remédier, Anderlecht organisera donc «8 mini-recyparks par semaine». Neuzy: «Il n’y aura donc plus aucune excuse pour faire des dépôts d’encombrants dans l’espace public». Au total, «plus de 400 parcs» à encombrants s’ouvriront par an, qui disposeront aussi d’horaires «en soirée et en fin de semaine».

Allan Neuzy rappelle enfin que «les déchets ramassés dans la rue ne sont quasi jamais triés, et donc jamais valorisés». D’où la promesse d’améliorer le recyclage et la valorisation des déchets récoltés.

3 Un référent propreté par quartier

Une série d’investissements et de «projets innovants» sont également programmés. Leur action se centrera sur «la sensibilisation et la répression». Ainsi, Anderlecht «engagera un référent propreté pour chaque quartier». Par ailleurs, «des actions de sensibilisation spécifiques ou des projets pilotes pour tester différentes manières de collecter les déchets» seront entrepris.

4 Répression renforcée

Évidemment, il ne faudrait pas que tous ces efforts soient battus en brèche par la perpétuation des mauvaises habitudes de certains. Aussi, Anderlecht annonce que «la répression des actes de malpropreté sera renforcée».

Ainsi, «la commune investira dans des caméras supplémentaires». Elle en dispose aujourd’hui d’une trentaine. Enfin, les montants des sanctions seront augmentés. Actuellement, l’amende en cas de dépôt clandestin est de 300€/m3 et 500€/m3 en cas de déchet de construction