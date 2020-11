Garderie, salles de détente, repassage: le CHR de la Citadelle à Liège aux petits soins pour son personnel

Le CHR de la Citadelle a mis en place plusieurs projets pour soutenir son personnel en cette période de pandémie du coronavirus.

La lutte contre la Covid-19 est un marathon de longue haleine, et le personnel – soignant ou non – doit tenir la distance pour quelque temps encore. Si aujourd’hui, le matériel ne manque pas, les forces vives font par contre l’objet de toutes les attentions.

«Nos travailleurs ont gravi une première fois de nuit cette montagne. En septembre, personne n’avait assez récupéré pour repartir à l’assaut de ce roc qui n’en finit pas. Et pourtant, contraints et forcés par le virus, tous le font…» résume ainsi Sylvianne Portugaels, directeur général du CHR de la Citadelle. «Dans cette situation, notre rôle est de les épauler à tous niveaux, car ils peuvent à tout moment craquer physiquement ou psychologiquement.»

Comme ce fut déjà le cas durant la première vague, une équipe transversale a été mise en place. Aimablement baptisés «les concierges», ces travailleurs issus des secteurs administratifs, logistiques ou encore des ressources humaines, fonctionnent selon le principe de l’émulation collective: brainstorming quotidien par visioconférence, évaluation rapide des forces et faiblesses d’une idée, opérationnalisation rapide dès qu’un projet est mûr.

«Nous partons le plus souvent des retours de terrain, c’est-à-dire des demandes ou manques observés par le personnel lui-même», détaille Sabine Van Boven, l’une des concierges de la première heure. «Certains projets avaient été initiés dès la première vague, d’autres ont pu aboutir cette fois-ci, comme la garderie. Nous tentons de toujours répondre à la même question: comment soulager le personnel durant son combat?»

«On peut clairement parler de l’esprit start-up dans cette équipe», ajoute Fabienne De Zorzi, directrice de la stratégie du CHR de la Citadelle. «On se cherche, on teste, on évacue, on reprend, on élimine les barrières une à une quand elles se présentent, on accepte l’échec quand une idée n’est pas aussi bonne qu’on l’espérait… Il faut faire preuve d’agilité et d’innovation dans un contexte de crise, ce qui n’est pas nécessairement ‘naturel’dans une aussi grande structure que la nôtre. Mais la première vague nous a rassuré: c’est une méthode qui fonctionne!».

Voici les projets mis en place

La «Conciergerie»: lieu de dépôt et de reprise des colis à destination des patients puisque les visites à l’hôpital sont désormais interdites; ramener de l’humain dans les relations a un impact psychologique positif sur le personnel

Garderie: pour les petits et grands enfants du personnel, pendant et en dehors des vacances scolaires, de 6h30 à 17h30. En partenariat avec l’ASBL CSM (Chaudfontaine), la Haute École de la Ville de Liège, l’Helmo et la Brasserie du 12e (catering et locaux)

Livraison de douceurs: pour «réconforter» le personnel, le plan «Cita Winter» qui consiste en la livraison mensuelle d’une petite douceur (chocolat chaud, lacquemant, spéculoos,…) produite en interne par l’équipe cuisine

Repassage: partenariat avec Stepp Services pour le repassage gratuit de linge durant le mois de novembre

Courses alimentaires: partenariat avec des commerces locaux pour la commande en ligne et la livraison des colis

Salles de détente: dans tout l’hôpital, des salles relaxantes (ambiance feutrée, télévision, lectures, machine à café,…) pour faire un break

…

Par ailleurs, le soutien psychologique a été renforcé, notamment dans les salles jugées «de première ligne»: les psychologues internes ainsi qu’une équipe pluridisciplinaire sont intégrés dans le travail quotidien, ce qui permet de déceler plus rapidement les risques de burn-out ou d’épuisement. D’autres moyens sont également mis en place, comme la tenue d’ateliers de pleine conscience ou des séances de massages.

«La solidarité sans faille des travailleurs les uns envers les autres est remarquable», précise encore Valérie Maréchal, directrice des Ressources humaines. «Certains ne veulent pas prendre congé pour rester aux côtés de leurs collègues, et beaucoup vont renforcer les équipes au front, mais tout le monde doit pouvoir souffler car le chemin est encore long. D’autant que nous avons également de l’absentéisme dû à des contaminations hors de l’hôpital. Le suivi psychologique et l’accompagnement des équipes est essentiel pour maintenir sur la durée un maximum de monde».