Hippodrome de Boitsfort: projet relifté «en tenant compte des riverains, associations et communes»

Le projet du parc de loisirs Drohme, en bordure de Soignes sur l’ancien hippodrome de Boitsfort, a été relifté. Les acteurs concernés, politiques et privés, se sont entendus pour se conformer aux doléances des riverains. Et redémarrer la transformation du site.

On savait le projet présenté jusqu’ici pour l’hippodrome de Boitsfort en proie à des difficultés. En cause: de multiples recours entrepris par les riverains du site, à cheval entre Watermael-Boitsfort et Uccle, en bordure de Forest de Soignes. En octobre 2019, le Conseil d’État avait d’ailleurs annulé le permis d’urbanisme du centre de loisirs Drohme, qui souhaite s’y implanter depuis 2013 déjà. C’est désormais promis: la Région respectera PRDD, PRAS et Schéma de Structure de la Forêt de Soignes.

On apprend en effet ce 9 novembre que le Gouvernement bruxellois a approuvé une version «révisée» du projet. Ainsi, «Bruxelles Environnement reprend la gestion des espaces verts et le développement de l’éducation à la nature». Cela comprend une plaine de jeux, la Maison de la forêt, l’ancienne piste d’équitation aménagée en parc, la lisière de forêt, la «prairie de détente». On apprend aussi qu’«un belvédère sera construit». Bruxelles Environnement gérera au total 15,9 hectares d’espace vert.

D’autre part, «la Société d’Aménagement Urbain (SAU), qui coordonne le développement global, poursuivra la restauration des bâtiments historiques». Des travaux seront entrepris (eau, gaz, électricité) et le parking polémique réaménagé. Échaudé, le Gouvernement prend bien soin d’insister: vu le rôle de «porte d’entrée» vers la Soignes attribué au site, «ce parking redimensionné revêt un caractère d’intérêt général et d’utilité publique». Le Conseil d’État avait en effet justifié sa décision d’annuler le permis d’urbanisme par le positionnement d’un parking en zone forestière du PRAS. C’est la SAU qui reste emphytéote des 32ha du site.

Drohme enfin, concessionnaire privé qui avait remporté l’appel d’offres lancé en 2012 pour l’exploitation de l’ancien champ de course, reste quant à lui aux commandes: «il reste chargé du développement, de la gestion, de l’animation et de l’exploitation du parcours des cimes, du golf, du mini-golf et du Village des paris (en ce compris la brasserie du Pesage), ainsi que de la gestion et de l’exploitation du parking principal». Dans son escarcelle: 16,4 hectares. Michel Culot, Président du CA de Drohme, s’est «félicité» de cet accord de redéploiement.