Incident technique sur la voie entre Obourg et La Louvière: un service de bus mis en place

🚆 En raison d'un dérangement à la caténaire à Saint-Vaast, le trafic est perturbé entre La Louvière et Charleroi ainsi qu'entre La Louvière et Binche.



?? De grands retards et des suppressions sont à prévoir.



?? Des bus de remplacement circulent. #SNCB pic.twitter.com/ogV0oH59ju