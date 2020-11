Une dette nette de l’État fédéral proche des 400 milliards d’euros fin octobre

La dette de l’Etat fédéral atteignait fin octobre 417,977 milliards d’euros, ou 399,872 milliards en termes nets, communique lundi l’administration générale de la Trésorerie au sein du SPF Finances.

C’est une baisse, sur un mois, mais les effets saisonniers ne peuvent pas être pris comme présage de l’évolution annuelle globale de la dette, prévient la Trésorerie.

Celle-ci comptabilise pour octobre un surplus net de financement de 3,184 milliards d’euros. 90,55% de la dette de l’Etat fédéral était à moyen et long terme fin octobre 2020, contre 88,64% un an plus tôt.