Le personnel de la prison de Leuze en grève pour 48h

Le personnel de la prison de Leuze sera en grève ces 9 et 10 novembre. Il réclame davantage de considération et plus de sécurité.

Ce lundi matin, seuls neuf membres du personnel de la prison de Leuze (sur 48) étaient à leur poste. Un préavis de grève a été déposé pour ces 9 et 10 novembre.

Comme le dit leur pancarte installée devant l’établissement pénitentiaire, les employés dénonce le manque de considération de la part de la direction, mais aussi l’insécurité que provoquent certaines décisions. «Nous connaissons un taux d’absentéisme important lié principalement à une ambiance qui se détériore, et malheureusement le Covid-19 n’arrange rien. Malgré le manque d’agents, la direction demande parfois que plusieurs activités pour les détenus soient permises en même temps, ce qui devient dangereux lorsqu’il y a moins de personnes pour les gérer, explique David Froissart, délégué CSC. Nous demandons davantage de cohérence dans les directives, n’accepter certaines activités qu’à partir d’un quota déterminé d’agents présents pour assurer la sécurité de tous. Il y a quinze jours, alors que nous n’étions que 10 sur un total de 34 agents, on nous a demandé d’ouvrir le préau (cours où les détenus peuvent sortir). Malheureusement, il y a eu un dérapage pendant une visite qui se passait en même temps. C’est la directrice elle-même qui a dû calmer le détenu, elle s’est, de ce fait, mise en danger.»

Des solutions proposées

Selon le délégué syndical, la direction aurait déjà été interpellée à plusieurs reprises, «mais nous ne nous sentons pas écoutés».

Une réunion a néanmoins eu lieu entre les syndicats, la direction et la direction régionale. Des solutions au problème ont été apportées. «Nous approuvons ces propositions, nous faisons grève afin d’insister pour que notre direction les accepte et les applique. Nous tenions également à dénoncer les pressions que nous subissons actuellement au sein de l’établissement», précise David Froissart.