Thibaut Courtois veut vite oublier la défaite du Real: «Être forts mentalement»

Sans Eden Hazard, testé positif au coronavirus, mais avec Thibaut Courtois, le Real Madrid a subi une lourde défaite 4-1 sur le terrain de Valence dimanche soir.

Le portier des Diables Rouges a dû se retourner sur trois penalties et un but contre son camp de Raphaël Varane. «Nous devons être forts mentalement et passer outre», a réagi le Limbourgeois après la rencontre.

«Nous avons bien commencé le match en menant 0-1», a confié Courtois. «Mais nous n’avons pas maintenu notre pressing. Ils ont obtenu trois penalties, mais n’ont pas vraiment créé beaucoup d’occasions. Après la pause, nous voulions rectifier le tir, je sentais vraiment que c’était possible. Nous avons eu beaucoup d’occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer.»

Courtois veut que le Real redore son blason après la trêve internationale. «Nous avons des matches difficiles qui nous attendent contre Villarreal en championnat et à l’Inter Milan en Ligue des Champions. Nous ne devons pas garder ce match en tête, nous devons être forts mentalement, savoir ce qui n’a pas été et nous améliorer. Nous devons nous serrer les coudes pour encaisser moins de buts comme après le confinement ou en début de saison.»