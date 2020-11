La citadelle de Namur veut l’Euro

Namur est candidat pour l’organisation des Championnats d’Europe 2022. La réponse devrait tomber au début de l’année prochaine.

«C’est un des plus beaux circuits de la saison de cyclocross, il y a tout pour y faire un Championnat du Monde.» Cette phrase, nous l’avons souvent entendue à la fin du mois de décembre, à l’issue des manches de la Coupe du Monde de Namur. Dans la bouche de différents intervenants. Et elle a pris tous son sens, ce week-end. Car il y a bien un projet sur la table. Pas (encore?) pour un Mondial. Mais pour un Championnat d’Europe. L’info a filtré dans le cadre de l’édition 2020 de cet Euro, qui a eu lieu ce week-end aux Pays-Bas, à Rosmalen, avec les succès d’Eli Iserbyt chez les hommes et de Ceylien Alvarado chez les dames.

«Namur est en effet candidat pour l’organisation du Championnat d’Europe 2022, confirme Sébastien Legat, de la société Golazo. Le collège communal a marqué son accord pour ce projet. Si c’est accepté au niveau de la Fédération européenne, ce serait une étape supplémentaire pour la reconnaissance du cyclocross de Namur.»

Qui va fêter, le 20 décembre, sa douzième édition. «Nous espérons avoir une réponse au début de l’année 2021 par rapport à cette candidature pour l’Euro, poursuit Sébastien Legat. Cette organisation serait une collaboration entre la Ville de Namur, Belgian Cycling (la fédération belge de cyclisme) et Golazo Sports. Nous avons travaillé dur pour remettre un dossier complet. En espérant obtenir l’événement.»

En quelques années, l’épreuve de la Citadelle de Namur s’est construit une solide réputation et une renommée grandissante. De sa création en 2009, avec la victoire de Niels Albert, quand le rendez-vous wallon était une manche du Trophée Gazet Van Antwerpen, elle est rapidement passée au statut de manche de la Coupe du Monde. Avec chaque année des luttes épiques sur un parcours spectaculaire et athlétique, qui tiennent en haleine le public présent sur place ou les téléspectateurs devant leur écran de télévision.

Van der Poel sera là

Avec des victoires retentissantes des plus grands champions de la discipline, comme Zdenek Stybar, Sven Nys, Francis Mourey, Kevin Pauwels deux fois, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, le recordman qui s’y est imposé à quatre reprises, dont ces deux dernières années. «Mathieu sera encore présent cette année, il a confirmé sa présence pour l’édition 2020, qui aura lieu le dimanche 20 décembre», poursuit Sébastien Legat.

Si la candidature de l’Euro 2022 est acceptée et officialisée, cet événement remplacerait sans doute, pour une année, la manche de la Coupe du Monde. «Mais on prendrait les garanties pour conserver Namur comme manche de la Coupe du Monde pour l’année qui précède et celles qui suivent», termine-t-il.