Accident entre une patrouille de police et un automobiliste

Un accident impliquant une voiture de police et le véhicule d’un particulier est survenu samedi soir vers 22h30 à l’intersection des rues de Douvres et Wayez à Anderlecht, a indiqué dimanche la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles).

L’automobiliste a été admis à l’hôpital pour un simple examen. Les deux policiers, légèrement blessés, sont en arrêt de travail.

«L’accident ayant eu lieu à un carrefour avec des feux de signalisation, l’un des deux conducteurs a dû brûler un feu rouge», a précisé la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Mid, Kathleen Calie.

L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de la collision.

Le constat a été dressé par la police de la zone Bruxelles-Ouest.