VIDÉOS | Mask Singer: le squelette et la pieuvre démasqués

C’était la quatrième émission de la saison hier soir pour Mask Singer. Lors de cette soirée, ce sont le squelette et la pieuvre qui ont été démasqués.

Quatrième soirée de compétition pour Mask Singer, l’émission de TF1. La semaine passée, nous avons pu découvrir l’animatrice Valérie Damidot en renarde et le chanteur Dave en hibou.

Samedi soir, au terme du quatrième rendez-vous de cette nouvelle saison de l’émission musicale, ce sont deux nouvelles personnalités qui ont dû révéler au public leur identité.

Djibril Cissé en squelette

La première star de la soirée à avoir été démasquée est Djibril Cissé. L’ex-footballeur et DJ était caché sous les os du squelette.

Les indices donnés pour découvrir Djibril Cissé: Il n’était pas né en 1980, son surnom signifie «homme fort», il a gagné des médailles, il a pratiqué l’anglais avec son ex, il est monté sur les podiums de mode, il était un enfant inattendu dans une famille nombreuse, il partage une passion avec Matt Pokora, il a commencé dans le Sud et une île tient une place particulière dans son cœur.

Liane Foly cachée sous la pieuvre

La seconde et dernière personnalité à avoir été démasquée lors de la soirée est Liane Foly. La chanteuse et comédienne se cachait sous les tentacules de la pieuvre.

Les indices divulgués ce samedi pour découvrir la pieuvre: «La Pieuvre est ravie de vous retrouver pour mieux se raconter. Attention, je n’ai pas dit se la raconter, la Pieuvre n’a pas la grosse tête même si franchement elle pourrait. 1998, c’est qui? C’est lui! Je vous arrête, je ne suis pas Zidane. Mais j’ai quand même accompagné la victoire des Bleus. Depuis mon plus jeune âge, le foot a été présent dans ma vie. Vous doutez? Je vous jure, la Pieuvre ne vous prend pas pour des jambons. Et si finalement je n’ai pas opté pour la vie sportive, le foot a trouvé une place dans mon cœur. Et je l’ai de nouveau trouvée des années plus tard.»