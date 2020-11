Comment les chaînes télévisées ont décidé d’annoncer la victoire de Biden

Près de quatre jours après l’élection, ce sont les chaînes d’informations qui ont décidé d’annoncer la victoire de Joe Biden dans la course à la Maison blanche, le tout sur une fenêtre de 15 minutes qui a débuté à 11h24, heure de New York (17h24 HB).

CNN a dégainé la première, suivie de NBC et MSNBC 55 secondes plus tard. CBS a enchaîné à 11h25 et 45 secondes, avant qu’ABC n’arrive à 11h26 et 30 secondes. Les quatre chaînes recourent en effet au même système de décompte et aux mêmes données de sortie des urnes pour établir l’avancée des votes.

Associated Press et Fox News, qui collaborent dans leurs analyses des votes, sont arrivées un peu plus tard, AP donnant l’info à 11h28 et Fox News à 11h40.

Cette dernière a aussi attribué aux démocrates la victoire en Pennsylvanie et dans le Nevada, donnant à Joe Biden un nombre de grands électeurs plus grand (290) que les autres médias. La chaîne a également reconnu l’Arizona comme acquise à la cause du démocrate alors que cet État n’a pas été repris dans les calculs des autres médias qui, eux, arrivent à 273 grands électeurs.

Selon les décomptes de Fox News, Joe Biden atteindrait de toute façon le seuil crucial des 270 même sans la Pennsylvanie, un des États dans lequel le rival républicain Donald Trump a menacé d’actions en justice pour obtenir un nouveau comptage.

Les chaînes de télévision ont justifié leur décision de proclamer la victoire du camp démocrate par le fait que l’avance de Biden en Pennsylvanie était devenue trop importante.

«Nous avons simplement compté assez de votes pour pouvoir inclure la Pennsylvanie (avec Biden), même si on doit effectuer un nouveau comptage», a indiqué le directeur politique de NBC News Chuck Todd. «Nous pensons qu’il est simplement, mathématiquement, presque impossible de changer l’ordre d’arrivée en Pennsylvanie.»

Réagissant à cette officialisation du résultat par voie médiatique, l’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a indiqué samedi au cours d’une conférence de presse à Philadelphie (Pennsylvanie): «Ne soyez pas idiots. Les chaînes des télévision ne décident pas des élections. C’est le travail des tribunaux.» Son client prévoit d’introduire des plaintes dans une dizaine d’États afin de faire invalider des milliers de votes.