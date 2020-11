Europa League: battu par Linz, l’Antwerp évite aussi le score de forfait après une erreur lors des changements

Bonne leçon de fair-play du Lask Linz, qui s’était imposé à l’Antwerp jeudi en Europa League (0-1). Les Anversois ont fait une erreur lors des changements, mais le club autrichien ne déposera pas plainte.

Concrètement, l’Antwerp a réalisé ses cinq changements en quatre moments, alors que seuls trois moments sont permis: Buta est monté au jeu à la 64e minute, Ampomah est monté à l’interruption d’après à la 65e minute, Benavente est monté à la 75e minute et, enfin, un double changement à la 86e minute.

Il semblerait que les changements de Buta et Ampomah aient été prévus en même temps par Ivan Leko. Mais il y a bien eu une interruption entre les deux changements. Ce que le staff anversois n’a pas remarqué, visiblement.

«Le LASK est en droit d’obtenir une victoire par forfait. Mais nous ne le ferons pas et espérons que l’UEFA n’entamera pas de poursuites, a indiqué le vice-président du club autrichien Jürgen Werner. Un score de 3-0 au lieu de 1-0 peut nous donner un avantage, mais les erreurs peuvent arriver. Nous soulignons que l’Antwerp s’est très bien comporté sur et hors du terrain et a fait son maximum pour que l’on soit à l’aise en Belgique malgré la situation sanitaire. Nous nous réjouissons de les recevoir le 26 novembre à Linz.»